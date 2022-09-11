Майкоп, 11 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Адыгее состоялась церемония инаугурации главы республики. На этот пост в ходе голосования, состоявшегося 11 сентября в парламенте региона, был избран Мурат Кумпилов, до этого возглавлявший Адыгею с 2017 года. Согласно законодательству новый руководитель республики будет управлять субъектом РФ в течение пяти лет.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

На церемонии вступления в должность Мурат Кумпилов принес присягу на двух государственных языках республики — русском и адыгейском. Ему были вручены атрибуты власти — текст Конституции РА, флаг и герб. Также ему было передано удостоверение главы республики.

Мурату Кумпилову 49 лет, до избрания на свой первый срок главы Адыгеи он занимал пост председателя парламента республики. После отставки с поста главы республики Аслана Тхакушинова в январе 2017 года он был назначен исполняющим обязанности главы субъекта РФ. На выборах в сентябре 2017 года за него единогласно проголосовали депутаты Госсовета-Хасэ.