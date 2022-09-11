Ижевск, , 14:12 — REGNUM В течение первых двух дней голосования мы видим массовые жалобы от представителей одной из политических партий, которые обвиняют участковые избирательные комиссии в якобы недопуске журналистов на участки. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК Удмуртии.

В избирательной комиссии напомнили, что, согласно Порядку аккредитации представителей средств массовой информации, утвержденным постановлением ЦИК РФ 5 июля 2022 г., имеют право находиться на избирательных участках только представители СМИ, которые аккредитованы ЦИК РФ или ЦИК Удмуртии. Все остальные журналисты могут быть удалены с избирательных участков.

«Все аккредитованные журналисты своевременно подали документы в ЦИК Удмуртии, получили аккредитационные удостоверения установленного образца», — подчеркнули в избиркоме.

В то же время наблюдаются случаи предъявления в избирательные комиссии удостоверений неустановленного образца, что имеет признаки провокационных нарушений, также некоторые журналисты требуют допустить их на участки, несмотря на отсутствие аккредитации.

«Стоит отметить, что от официально аккредитованных журналистов на данный момент не поступило ни одной жалобы о нарушении прав работы на участках», — заключили в ЦИК Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии 9 сентября стартовало голосование на выборах главы республики и депутатов Госсовета седьмого созыва. В списки для голосования внесены, по состоянию на 1 июля текущего года, около 1,165 млн избирателей. По состоянию на 10:00 по местному времени 11 сентября явка на выборах главы Удмуртии составила 25,79%. Среди районов по явке лидирует Селтинский — здесь на участки пришли 52,46% избирателей, в Красногорском районе — 47,58%, в Дебесском — 47,27%.

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