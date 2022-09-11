Москва, 11 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«На территории ДНР артиллерия ВСУ многократно наносила удары по 22 важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детсадов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий», — отмечается в сообщении.

1 сентября в результате удара были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землей оказались заблокированы десятки шахтёров.

10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов.