Москва, , 14:06 — REGNUM Из-за обстрелов ВСУ Петровского района Донецка 10 сентября оказались обесточены 19 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались более 1600 гражданских объектов. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны России.

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«10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов. … Ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно», — отмечается в сообщении.

На территории ДНР артиллерия ВСУ многократно наносила удары по 22 важным объектам электроснабжения в целях обесточивания населённых пунктов, детсадов, промышленных предприятий.

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