Барселона, Испания, , 14:03 — REGNUM 34-летний хавбек каталонской «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс сообщил президенту клуба Жоану Лапорте о намерении покинуть клуб после завершения сезона. Об этом 11 сентября сообщает издание El Nacional.

Серхио Бускетс и Артём Дзюба Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации источника, Серхио Бускетс планирует продолжить карьеру в МЛС.

Действующее соглашение 34-летнего полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Серхио Бускетс принял участие в четырех турах испанской Ла Лиги 2022/23, в которых получил одну желтую и одну красную карточки.