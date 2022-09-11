Барселона, Испания, 11 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. 34-летний хавбек каталонской «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс сообщил президенту клуба Жоану Лапорте о намерении покинуть клуб после завершения сезона. Об этом 11 сентября сообщает издание El Nacional.

Дарья Антонова ИА REGNUM Серхио Бускетс и Артём Дзюба

По информации источника, Серхио Бускетс планирует продолжить карьеру в МЛС.

Действующее соглашение 34-летнего полузащитника с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Серхио Бускетс принял участие в четырех турах испанской Ла Лиги 2022/23, в которых получил одну желтую и одну красную карточки.