Киров, 11 сентября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. На выборах губернатора Кировской области к 12:00 11 сентября явка составила 22,75%. Об этом свидетельствуют данные портала ГАС выборы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В ряде районов региона явка превысила 50%. Так, в Унинском районе уже проголосовали 53,02% от общего числа внесенных в списки избирателей. В Богородском районе явка составила 51,81%, в ЗАТО Первомайский — 47,72%.

При этом в Кирове уровень активности избирателей намного ниже — от 14,02% до 18,45%, в Слободском — 16,46%, в Кирово-Чепецке – 16,23%, в Котельниче – 19,10%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10:00 по уровню явки в Кировской области на выборах губернатора также лидировал Унинский район, на участки к 10:00 второго дня голосования пришли 45,25% от общего числа внесенных в списки избирателей.

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