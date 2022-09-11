Москва, 11 сентября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Значительно сократился поток беженцев из Харьковской области в связи с обострением там обстановки в Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом 11 сентября сообщил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

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«На территорию ЛНР поток беженцев из Харьковской области значительно сократился. Людей, бежавших от угрозы геноцида, который несут с собой террористические формирования… [Киева], в основном приняли пять районов ЛНР, часть беженцев направились транзитом на территорию Российской Федерации», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мирошник уточнил, что на данный момент на территории ЛНР осталось несколько сотен беженцев, решивших остаться в республике? которые получили места для проживания, продукты питания и получают медпомощь в случае необходимости.

«Пункты временного размещения, открытые для приёма беженцев, обеспечиваются в необходимом объёме продуктами питания от властей республики, МЧС и крупных волонтерских организаций», — пояснил глава представительства ЛНР в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тысячи беженцев перешли границу в Белгородской области за прошедшие сутки.