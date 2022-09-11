Тамбов, 11 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров принял участие в обустройстве участка леса, который станет началом туристической экотропы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области

11 сентября руководитель региона вместе с тамбовчанами и работниками лесного хозяйства высадил десятки молодых елей и катальп. Обустройство туристической тропы было совмещено с проведением патриотической акции «Сад памяти». Экомаршрут будет стартовать из лесного участка, посажанного в честь героев Великой Отечественной войны.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин поддержал идею развивать туристические тропы в стране. Глава государства заявил о колоссальных возможностях развития кемпингов и туристических троп. Однако, как отметил президент, это не должно идти во вред природе.

Тамбовская область работает на опережение: в регионе стартовали работы по обустройству туристических экотроп.

«Мы начинаем работу по обустройству современной экотропы. Подход будет комплексным: мы подключили к этой деятельности бизнес, чтобы наши уникальные региональные экологические маршруты были оснащены всем необходимым. К примеру, на данной тропе, которая ведёт к Святовскому озеру, мы обустроим спортивные площадки, пункты проката спортивного инвентаря, чтобы каждый гость смог не только насладиться природными красотами особенного места, но и заняться спортом, оздоровиться», — сказал врио главы области Максим Егоров.

Отметим, что Святовское озеро имеет почти идеально круглую форму. Вокруг истории озера сложилось немало легенд и преданий. Ученые связывают его и с метеоритным происхождением. Здесь насчитывается несколько видов рыб, земноводных. Кроме того, в его окрестностях и на самом озере обитают различные птицы, рептилии, млекопитающие.

Максим Егоров прошел по будущей экотропе. Вместе с представителями лесного хозяйста, бизнеса и волонтерами они собрали более 40 мешков мусора.