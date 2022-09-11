Майкоп, 11 сентября 2022, 13:58 — REGNUM В Адыгее избран новый руководитель республики. На второй срок на этом посту остался нынешний глава региона Мурат Кумпилов. За его кандидатуру депутаты парламента проголосовали единогласно.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
Пресс-служба главы Республики Адыгея

Как сообщил председатель Госсовета-Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный, в результате тайного голосования за Мурата Кумпилова отдали свои голоса все 49 депутатов парламента.

Напомним, выборы главы Адыгеи проходили в парламенте республики. Депутаты рассмотрели три кандидатуры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо Мурата Кумпилова, которого выдвинула партия «Единая Россия», кандидатами в руководители региона были депутат Государственного Совета-Хасэ Адыгеи Евгений Грунин (ЛДПР) и председатель парламентского комитета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода — представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».