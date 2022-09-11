Майкоп, 11 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Адыгее избран новый руководитель республики. На второй срок на этом посту остался нынешний глава региона Мурат Кумпилов. За его кандидатуру депутаты парламента проголосовали единогласно.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Как сообщил председатель Госсовета-Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный, в результате тайного голосования за Мурата Кумпилова отдали свои голоса все 49 депутатов парламента.

Напомним, выборы главы Адыгеи проходили в парламенте республики. Депутаты рассмотрели три кандидатуры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Помимо Мурата Кумпилова, которого выдвинула партия «Единая Россия», кандидатами в руководители региона были депутат Государственного Совета-Хасэ Адыгеи Евгений Грунин (ЛДПР) и председатель парламентского комитета по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода — представитель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».