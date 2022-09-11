Тамбов, 11 сентября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Почти 50% избирателей уже приняли участие в досрочных выборах главы Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в региональной избирательной комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По состоянию на 12:00 явка избирателей составила 48, 41%. Участки открыты до 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, для выборов губернатора региона изготовлено 812 000 избирательных бюллетеней, на должность претендуют пять кандидатов.