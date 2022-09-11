Краснодар, 11 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Общая явка избирателей в Краснодарском крае на 12:00 11 сентября составила 41,8%, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Свой голос отдали 1 812 438 человек. Избирательные участки закроются в 20:00», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 11 сентября жители Краснодарского края выбирают депутатов Законодательного собрания региона. Также в крае проходят 101 муниципальные выборы. Во всех муниципалитетах края работают свыше 2,8 тысяч избирательных участков.