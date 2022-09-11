Москва, 11 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Активность хакерских атак на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии снизилась во второй день голосования 10 сентября, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Памфилова рассказала, что за 10 сентября выявлено и заблокировано 58 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности на интернет-ресурсы ЦИК. Она отметила, что интенсивность атак снизилась в сравнении с первым днём голосования 9 сентября.

За предыдущие сутки обеспечивающие безопасность интернет-ресурсов ЦИК специалисты выявили и заблокировали 79 потенциально опасных воздействий. Всего с июня зафиксировано более 29 тыс. потенциально опасных воздействий, включая 94 атаки типа DDoS.