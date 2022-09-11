Угледар, Бывш. УССР, , 13:46 — REGNUM В настоящее время киевские боевики снимают собственные минные заграждения под городом Угледар, что может свидетельствовать о готовящимися ими наступлении на этом направлении. Об этом 11 сентября сообщил военные корреспондент Владлен Татарский в своём телеграм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пишет военкор, в ночь на 11 сентября вооружённые бандеровские формирования начали снимать свои же минные заграждения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что союзные войска остановили наступление киевских боевиков в населённом пункте Красный Лиман.