Москва, , 13:45 — REGNUM С начала спецоперации уничтожено 4883 танка ВСУ. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны России.

ВС России во время спецоперации на Украине Министерство обороны России

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1933 беспилотных летательных аппарата, 374 зенитных ракетных комплекса, 4883 танка и других боевых бронированных машин, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3378 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5469 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ», — отмечается в сообщении.

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