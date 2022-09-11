Белгород, 11 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Тысячи беженцев перешли границу в Белгородской области за прошедшие сутки, заявил 11 сентября глава региона Вячеслав Гладков. Вынужденных переселенцев готовят к отправке в другие субъекты России.

https://belregion.ru Пункт временного размещения

Большинство беженцев приехали через пограничные пункты на своём транспорте и разъехались по родственникам. В 27 пунктах временного размещения области сейчас находятся 1 342 человека. Власти готовятся отправить в другие регионы 750 человек. Вячеслав Гладков отметил, что в целом ситуация находится под контролем, а пункты пропуска, которые ещё 10 сентября были переполнены, свободны. Всем нуждающимся оказали медицинскую и психологическую помощь.

«Очень благодарен пограничникам, таможенникам, всем правоохранительным органам, силовым структурам, которые очень быстро перестроились, и эта перестройка, оперативность позволили нам ответить на этот вызов, который вчера был. Работаем. Непросто, но стараемся вместе, понимая общность цели и необходимость помочь нашим людям. Это наши люди, которые родились в Советском Союзе, которые находятся в очень сложной ситуации» — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Губернатор отдельно поблагодарил волонтёров и организации общественного питания, работающие с беженцами.