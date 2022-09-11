Курск, 11 сентября, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Курская область готова оказать помощь Белгородской области в приёме беженцев с территории бывш. УССР, сообщил 11 сентября в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения

«У нас развернуто 19 пунктов временного размещения, где проживает 1700 вынужденных переселенцев. Сейчас ищем возможности оказать помощь как можно большему числу нуждающихся в ней», — написал Старовойт.

Он уточнил, что все действия по организации приёма вынужденных переселенцев уже отработаны, в пунктах временного размещения при сборе и отправке гуманитарной помощи помогают наши волонтёры.

«Кстати, присоединиться к добровольческому движению может любой желающий, подробности можно узнать в Ресурсном центре добровольчества по телефону 37-01-59», — написал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 сентября на границе с Белгородской областью скопилось большое число беженцев из Харьковской области. Известно, что около 500 из них прибудут 11 сентября поездом в Воронежскую область.