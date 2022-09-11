Москва, 11 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Российскими средствами ПВО в ДНР сбит вертолет Ми-8 ВСУ. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны России.

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«Также сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Томина Балка Херсонской области, Снигиревка Николаевской области и Кирилловка ДНР», — отмечается в сообщении.

В районе населенного пункта Уды Харьковской области в воздухе сбиты две баллистические ракеты «Точка-У» и две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

В районе Новой Каховки Херсонской области перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и девять реактивных снарядов систем залпового огня «Ольха».