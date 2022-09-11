Москва, , 13:40 — REGNUM Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ по военным объектам на территории б. УССР. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны России.

Граффити в поддержу спецоперации России на Украине Денис Абрамов © ИА REGNUM

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«Высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» нанесен удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск ДНР. В районе населённого пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС России по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и 7 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артёмовска и Райгородка ДНР, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Марьянское, Калиновское Днепропетровской области, Калуга Николаевской области и Белая Криница Херсонской области, а также 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103-х районах.

В районах населённых пунктов Николаевка Донецкой Народной Республики и Вознесенск Николаевской области уничтожены склады боеприпасов. В Старой Богдановке Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

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