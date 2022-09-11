Москва, 11 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. За сутки сосредоточенными огневыми ударами ВС России нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Болдыревка, Пристин, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

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«Уничтожено более 250 военнослужащих ВСУ, 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна установка реактивной системы залпового огня и 17 автомобилей», — отмечается в сообщении.

Также в результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Чугуев, Староверовка, Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Клугино-Башкировка.