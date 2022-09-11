11 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление представителя киевского режима Дениса Шмыгаля о том, что Международный валютный фонд (МВФ) пассивен в вопросе поддержки киевского режима.

Оксана Переможенко, , 14:49 — REGNUM Представитель киевского режима Денис Шмыгаль считает, что Международный валютный фонд (МВФ) пассивен в вопросе поддержки киевского режима.

Уильям Холбрук Бирд. Попрошайничество яблок (фрагмент)

«В то время как США и Европа занимают лидирующие политические позиции, мы столкнулись с достаточно пассивным отношением со стороны МВФ», — приводит его слова ТАСС.

По словам Шмыгаля, в 2014–2015 годах киевский режим имел хорошие отношения с Международным валютным фондом и Киев получил от МВФ $17 млрд «помощи». Он также добавил, что киевский режим в течение последних месяцев не может согласовать с финансовой организацией новую программу финансирования.

Представитель киевского режима напомнил, что в марте текущего года Киев оперативно получил от фонда помощь, а сейчас наблюдаются «пробуксовки» в получении средств.

Заявление Шмыгаля обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что представители киевского режима ведут себя несколько нагло, выдвигая требования МВФ и упрекая их в недостаточном финансировании Киева. Иные предположили, что, возможно, Киеву Запад много чего пообещал за развязывание конфликта с РФ и теперь представители киевского режима пытаются потребовать «своё». Были и те, кто с сарказмом отметил, что киевский режим умело разоружает НАТО, разоряет Международный валютный фонд и разрушает экономику Евросоюза.

«Извечное «дайте грошей»…» — написал Den.

«А что, если они не наглые попрошайки, а просто требуют обещанное им за развязывание и поддержание [военных действий]?» — задался вопросом Олег.

«Мне непонятно, как их национальная гордыня, хвастливость уживаются с попрошайничеством? Клянчить деньги унизительно, но… гордые [такие]», — отметил Дмитрий М.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так они не клянчат, они требуют. Своё, законное… Не царское это дело — ножки бить. Им Европа сама должна поднести. На блюде золотом», — ответила Дмитрию М. Lilit1970.

«Ну так все же ведутся на эти манипуляции, так что… шоу продолжается», — написала Inna.

«И решила старуха: хочу быть владычицей морскою…». Все помнят, куда её рыбка послала? Так что финал предсказуем, а [представителям киевского режима] рекомендую почитать русскую классику», — отметила Жанна К.

«Им кукловоды обещали помощь, поддержку, выплаты за ущерб и т.д. Вот они и требуют (не клянчат) оплаты…» — прокомментировала Татьяна У.

«[Они] уже МВФ на счетчик поставили?» — смеется Andr.

«Чем выше возносишься, тем больнее падать. [Киевский режим] вознесли, остальное впереди», — добавила Тома Д.

«[Представители киевского режима] знают своё дело. Методично разоружают НАТО, уничтожают экономику ЕС и разоряют МВФ», — иронизирует Michael.

«Они — агенты России», — с юмором ответила ему (Michael) Владиславна.

«Они с поляками соревнуются в хамстве и наглости», — с сарказмом подытожил Leonid.