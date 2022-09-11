Рим, 11 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. До конца сентября рассчитывает достичь единого соглашения по введению ограничений цен на газ Еврокомиссия. Об этом 11 сентября рассказал министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани в интервью газете La Repubblica.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как указал итальянский министр, страны Европейского союза активно ведут переговоры на эту тему, однако не могут достичь в них согласия, так как они в разной степени зависят от поставок голубого топлива и в том числе — из России. При этом три государства выступают за введение таких ограничений и ещё пять — против или нейтрально относятся к ним.

«Комиссии был выдан соответствующий мандат. Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Большего достичь невозможно. Комиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае до сентября», — сказал он.

Также Чинголани отметил, что часть глав минэнгерго страны ЕС в ходе переговоров была за введение ограничений цен на газ из РФ, часть отнеслась к этому нейтрально и ещё часть — выступила против.

При этом итальянский министр уточнил, что считает, что такие ограничения должны будут затронуть всех поставщиков газа.

«Вводить ограничения только на российский газ бессмысленно. Сейчас в Европу поступает очень мало, по сравнению с тем, что было до конфликта. И в любом случае сигнал должен быть дан всем производителям», — пояснил он.

В то же время Чинголани высказал мнение, что ограничение цен может зависеть от цен на другие виды топлива и добавил, что он недоволен тем, что некоторые страны ЕС тормозят процесс переговоров, так как им выгодна нестабильная ситуация на рынке энергоносителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что государственное агентство занятости Латвии за восемь месяцев 2022 года получило 22 заявления от крупных работодателей страны о готовящемся ими коллективном увольнении работников.