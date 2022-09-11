Москва, 11 сентября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны России.

Центр управления ВКС РФ

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«В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Клугино-Башкировка», — отмечается в сообщении.

Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Кроме того, ВСУ потеряли под Николаевом и Харьковом с 6 по 10 сентября более четырех тысяч военных.