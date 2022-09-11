Москва, , 13:27 — REGNUM ВСУ потеряли под Николаевом и Харьковом с 6 по 10 сентября более четырех тысяч военных. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны России.

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«На Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС РФ уничтожен пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. Потери противника составили более 100 военнослужащих, а также 15 единиц автомобильной и бронированной техники», — отмечается в сообщении.

В общей сложности только на данных двух направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восемь тысяч ранеными.

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