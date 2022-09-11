Рязань, , 13:26 — REGNUM Врио губернатора Рязанской области Павел Малков проголосовал 11 сентября в школе №7 Рязани. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Павел Малков поделился с подписчиками, что всегда принимает участие в голосовании. И призвал всех, кто ещё не пришёл на избирательные участки, последователь его примеру — сделать это можно до 20:00.

«Воспользовался возможностью и осмотрел учреждение. Школа — старейшая в Рязани, здесь обучаются около 900 детей. Есть все необходимое оборудование и учебные материалы. Фасад одного из двух корпусов отремонтирован в текущем году, необходим ремонт фасада второго корпуса», — добавил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность губернатора претендуют Павел Малков («Единая россия»), Григорий Парсентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Наталья Рубина («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Дмитрий Репников (ЛДПР) и Денис Сидоров (КПРФ).