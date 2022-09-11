Рязань, 11 сентября 2022, 13:26 — REGNUM Врио губернатора Рязанской области Павел Малков проголосовал 11 сентября в школе №7 Рязани. Об этом он рассказал в социальных сетях.
Павел Малков поделился с подписчиками, что всегда принимает участие в голосовании. И призвал всех, кто ещё не пришёл на избирательные участки, последователь его примеру — сделать это можно до 20:00.
Как сообщало ИА REGNUM, на должность губернатора претендуют Павел Малков («Единая россия»), Григорий Парсентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Наталья Рубина («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Дмитрий Репников (ЛДПР) и Денис Сидоров (КПРФ).