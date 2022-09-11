Донецк, 11 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Новобахмутовке в ДНР шесть снарядов. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:30 — н.п. Леонидовка — н.п. Новобахмутовка: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ за час выпустили по Донецку 16 снарядов.