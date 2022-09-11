Краснодар, 11 сентября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проголосовал на выборах депутатов Законодательного региона, сообщил он сам 11 сентября в телеграм-канале.

ИА REGNUM Выборы

«Сегодня проголосовал за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края. Считаю, что участие в выборах — гражданский долг каждого человека. Это не просто выражение своей позиции, а проявление ответственности за свой родной край. Следующие пять лет депутатский корпус будет определять направление социально-экономического развития региона, принимать законотворческие инициативы», — обратился губернатор к жителям региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 9–11 сентября в Краснодарском крае проходит голосование на 102 выборах, самая крупная кампания — по выборам депутатов Заксобрания региона седьмого созыва. На 10:00 11 сентября явка составила чуть более 39%.