Алексей Колчин,
11 сентября 2022, 16:50 — REGNUM Жители Екатеринбурга 11 сентября имеют возможность проголосовать на выборах губернатора Свердловской области.
Выборы проводятся в один день. В 20:00 по местному времени избирательные участки закроются и начнётся подсчёт голосов.
Избирательный участок в Доме музыки в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Наблюдатель на избирательном участке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Избирательный участок в Доме музыки в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM