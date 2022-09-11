11 сентября 2022 | Время чтения меньше минуты

Алексей Колчин, , 16:50 — REGNUM Жители Екатеринбурга 11 сентября имеют возможность проголосовать на выборах губернатора Свердловской области.

Выборы проводятся в один день. В 20:00 по местному времени избирательные участки закроются и начнётся подсчёт голосов.

Избирательный участок в Доме музыки в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Наблюдатель на избирательном участке Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единый день голосования в Екатеринбурге. Выборы губернатора Свердловской области Алексей Колчин © ИА REGNUM