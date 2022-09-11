Венеция, Италия, , 13:14 — REGNUM Фильм совместного производства Росси и Казахстана «Голиаф» режиссёра Адильхана Ержанова показан в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщил один из продюсеров проекта Георгий Шабанов агентству ТАСС.

Казахские просторы Цитата из х/ф «Ласковое безразличие мира». Реж. Адильхан Ержанов. 2018. Казахстан, Франция

Картина была показа в рамках конкурсной программы «Новые горизонты». Эта секция посвящена новым тенденциям в мировом кинематографе.

Действие «Голиафа» разворачивается в казахских степях в вымышленном посёлке Каратас. Шабанов рассказал, что на премьере многие зрители увидели связь картины со знаменитым вестерном Серджио Леоне «За пригоршню долларов» 1964 года.

Продюсеры проекта ожидают, что новая картина будет показана и на других фестивалях. В России премьера «Голиафа» состоится на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи. В отечественный прокат фильм выйдет в конце сентября.