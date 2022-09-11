Москва, 11 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России, поддерживавших огнём подразделения Изюмско-Балаклейской группировки Вооружённых сил (ВС) РФ и уничтоживших скрытые позиции и технику киевских боевиков, обнародовало 11 сентября Минобороны России.

Frogfoot Сухой Су-25

Уточняется, что экипажи штурмовиков поддерживают огнём подразделения Изюмско-Балаклейской группировки, нанося удары по военным объектам и технике бандеровцев.

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что на Запорожской АЭС всё ещё находятся два специалиста Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые ранее остались на станции.