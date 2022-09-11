Лондон, 11 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» сохраняет интерес к 19-летнему полузащитнику московского «Динамо» и сборной России Арсену Захаряну. Об этом 11 сентября сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте.

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В прошедшее летнее трансферное окно переход Захаряна в «Челси» не состоялся из-за ограничений УЕФА.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Арсен Захарян принял участие в восьми турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Действующее соглашение Захаряна с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.