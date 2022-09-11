Омск, 11 сентября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Стала известна явка на выборах депутатов Омского горсовета VII созыва по состоянию на 15:00 (местное время) 11 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как сообщили ИА REGNUM в избиркоме Омской области, к 15:00 в Омске проголосовали почти 100 тысяч избирателей. Явка по городу — 11,42%.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в единый день голосования в Омской области проводится 12 избирательных кампаний. Самая крупная — выборы депутатов горсовета Омска. Явка на 10:00 составляла 6,18%; на 12:00 — 8,39%.