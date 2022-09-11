Ярославль, 11 сентября 2022, 13:10 — REGNUM В Ярославской области подсчёт голосов обычно проходит без каких-либо нарушений. Об этом рассказала представитель СПЧ, участник рабочей группы по наблюдению за выборами в Ярославской области Екатерина Винокурова.
Напомним, в регионе 11 сентября проходит третий день голосования. В области выбирают губернатора, депутатов муниципалитета Ярославля, глав сельских поселений и депутатов муниципальный советов.
Сейчас контроль за ходом выборов осуществляют более 1000 наблюдателей.
При этом 10 сентября Центр управления регионом зафиксировал жалобу на массовую рассылку сообщений избирателям, в которых предлагалось заработать денег на выборах 11 сентября. Вся информация была передана в Роскомнадзор, УМВД, Избирком и штаб общественного наблюдения. Ситуация находится на контроле.
В области продолжают действовать 848 участков для голосования, среди которых 828 постоянные и ещё 20 временных.
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