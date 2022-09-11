Ярославль, , 13:10 — REGNUM В Ярославской области подсчёт голосов обычно проходит без каких-либо нарушений. Об этом рассказала представитель СПЧ, участник рабочей группы по наблюдению за выборами в Ярославской области Екатерина Винокурова.

Выборы

Напомним, в регионе 11 сентября проходит третий день голосования. В области выбирают губернатора, депутатов муниципалитета Ярославля, глав сельских поселений и депутатов муниципальный советов.

«Ожидания по нарушением изначально были очень низкими, так как Ярославская область не славится какими-то аномалиями при подсчёте голосов. Нарушений пока никаких не выявлено, а на все события идёт быстрая реакция. Например, вчера была зафиксирована работа чат-бота, предлагающего заработать деньги на выборах», — прокомментировала Винокурова.

Сейчас контроль за ходом выборов осуществляют более 1000 наблюдателей.

На территории всего региона, и в Ярославле, и в районах участки посещают представители регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, регионального избиркома и Общественной палаты Ярославской области, а также Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Все отмечают высокий уровень организации работы комиссий: должное внимание уделяется не только обеспечению легитимности, но и безопасности всех участников избирательного процесса, — рассказал координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Ярославской области Игорь Ершов.

При этом 10 сентября Центр управления регионом зафиксировал жалобу на массовую рассылку сообщений избирателям, в которых предлагалось заработать денег на выборах 11 сентября. Вся информация была передана в Роскомнадзор, УМВД, Избирком и штаб общественного наблюдения. Ситуация находится на контроле.

В области продолжают действовать 848 участков для голосования, среди которых 828 постоянные и ещё 20 временных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области выборы проходят без нарушений — избирком