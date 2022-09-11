Валуйский район, Белгородская область, , 13:11 — REGNUM Около 400 вынужденных переселенцев прибыли за сутки в Белгородскую область через пункт пропуска Логачевка — Пески. Об этом 11 сентября заявили в пресс-службе МЧС России.

Фельдшер спецчасти МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ведомства границу РФ пересекли 398 человек, из них 96 — дети. Спасатели принимают участие в организации питания и размещения беженцев, психологи МЧС оказывают всем психологическую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшую ночь губернатор региона Вячеслав Гладков охарактеризовал как «непростую».

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