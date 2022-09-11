Москва, , 13:05 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной Парагвая по футболу Хесус Медина не планирует учить русский язык.

Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ПФК ЦСКА Хесус Медина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Учу ли я русский язык? Нет, для меня он слишком сложный. У нас есть переводчик, который помогает нам общаться. На каждой встрече или игре мы слушаем русскую речь и кое-что понимает, но учиться русскому — безумно сложно», — цитирует Медину издание Sport24.

В текущем сезоне Хесус Медина принял участие в 9-ти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За ЦСКА Медина выступает с 17 января 2022 года после перехода из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хавбека в 5 миллионов евро.