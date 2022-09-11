Рязань, 11 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Более трети избирателей Рязанской области приняли участие в выборах губернатора региона по данным на 12:00 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы».

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Общая явка к 12:00 11 сентября, с учётом проголосовавших 9 и 10 сентября, составила 34,34%. В Скопинском районе на участки пришли почти 71% жителей, в Михайловском — 73,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах губернатора Рязанской области проходят в течение трёх дней, 9, 10 и 11 сентября. Проголосовать можно до 20:00.