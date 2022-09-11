Эрдоган: «Нельзя недооценивать Россию»

11 сентября 2022 | Время чтения 9 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:41 — REGNUM ***

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Самая важная особенность Турции — ее «чрезвычайная дешевизна»

Как передает новостное издание SHaber, растущая инфляция и высокая стоимость жизни в Турции проверяют на прочность ее граждан и разжигают аппетит у состоятельных иностранцев. Дубайская компания Savory & Partners, предоставляющая гражданство за инвестиции, предложила тем, кто хочет обеспечить себе достойный уровень жизни после выхода на пенсию, отдать предпочтение именно Турции. Компания заявила, что, помимо природных красот, богатой национальной кухни и теплого климата, самой важной особенностью Турции является ее «чрезвычайная дешевизна».

Пополнился список стран, граждане которых могут въехать на территорию Турции без загранпаспорта

Согласно сообщению Ahval News, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что отныне граждане Боснии и Герцеговины и Сербии могут въехать на территорию Турции по удостоверению личности. «Министры иностранных дел быстро завершат все необходимые процедуры. Завтра мы подпишем аналогичное соглашение с Сербией. На сегодняшний день подобное соглашение уже заключено с Болгарией», — сказал Эрдоган. Кроме того, право на безвизовый въезд на территорию Турции по удостоверению личности также имеют граждане таких европейских стран, как Германия, Бельгия, Франция, Грузия, Нидерланды, Испания, Швейцария, Италия, Турецкая Республика Северного Кипра, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Португалия, б. УССР, Греция и Польша.

Гигантскому авианосцу отказано во входе в Средиземное море

Как пишет обозреватель газеты Evrensel Рамис Саглам, Великобритания отказала в транзитном проходе через Гибралтарский пролив авианосцу São Paulo, на борту которого находились асбест и другие опасные химические отходы. Известно, что корабль следовал из Бразилии в турецкий порт Измир. Министерство окружающей среды, градостроительства и изменения климата также в последний момент приняло решение и ​​объявило о запрете на вход данного судна в территориальные воды Турции. Согласно данным онлайн-мониторинга, в настоящее время авианосец São Paulo находится на марокканском побережье у входа в Средиземное море. Пока обсуждается его дальнейший маршрут, ожидается применение норм международного права.

Авианосец «Сан-Паулу» ВМС Бразилии Rob Schleiffert

Внешнеторговый дефицит побил свой исторический максимум

Согласно информации, опубликованной в газете Sözcü, самым большим обещанием руководства экономического ведомства страны, которое несмотря на высокий уровень инфляции снизило процентные ставки, что повлекло за собой еще больший рост инфляции и поднятие обменных курсов, было обещание достичь профицита счета текущих операций, но по факту оказалось все с точностью до наоборот. Под влиянием роста цен на энергоносители внешнеторговый дефицит Турции бьет рекорд за рекордом, а валютная проблема, учитывая недостаточные резервы Центробанка, в зимний период лишь усугубится. По данным министерства торговли, в августе текущего года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года экспорт увеличился на 13,2%, что составило 21 миллиард 341 миллион долларов, а импорт — на 40,8%, или 32 миллиарда 618 миллионов долларов.

Заявления турецких властей в адрес Греции неприемлемы

Как передает Cumhuriyet, в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна по итогам переговоров в Афинах министр иностранных дел Греции Никос Дендиас назвал заявления Турции в адрес Греции неприемлемыми. «Почти ежедневно турецкие власти делают возмутительные заявления в адрес Греции. Появляются карты, на которых греческие острова показаны в виде турецких. Турция заявляет, что эти острова «оккупированы Грецией», и угрожает, что турки могут внезапно прийти ночью и вторгнуться на эти острова», — сказал глава МИД Греции. Никос Дендиас заявил, что Турция создает против Греции casus belli, и добавил: «Турция каждый день нарушает наш национальный суверенитет. Только в этом году она нарушила наше воздушное пространство более 6100 раз, наши территориальные воды — 1000 раз, совершила более 157 несанкционированных полетов над территорией Греции. Не думаю, что какая-либо другая страна на планете сталкивалась с таким количеством нарушений».

Никос Дендиас Υπουργείο Εξωτερικών

Эрдоган: «Нельзя недооценивать Россию»

Согласно сообщению Haberrus, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в турне по Балканам, сделал важные заявления. Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем раскритиковал страны Запада по вопросу кризиса в б. УССР. «Турция с самого начала придерживалась политики балансирования. Я считаю позицию Запада в корне неправильной. Эта политика основана на провокации. Пока вы ведете войну на провокации, никаких результатов не будет. Можно ли сказать, что в этой войне есть победитель? Победителей нет, проигравших уйма. Когда речь заходит о деньгах, один говорит, я дал б. УССР столько-то, другой — столько-то. Так где же эти деньги? Говорят, отправили оружие, а сами отправляют на б. УССР металлолом. Я обращаюсь к тем, кто недооценивает Россию: вы поступаете неправильно. Нельзя недооценивать Россию. Россия отключила газ, цены выросли. Сейчас все размышляют о том, как переживем зиму. Почему вы не подумали об этом раньше? Все рассуждают на тему того, как обстоят дела с запасами. Всё просто. Если нападут, Россия использует все имеющиеся у нее возможности. Мы надеемся, что всё это закончится как можно скорее», — сказал Эрдоган.

Правящая Партия справедливости и развития разделится

Догу Перинчек, лидер партии «Родина», входящей в состав «Народного альянса» (Партия справедливости и развития — ПСР, Партия националистического движения — ПНД, Партия великого единства — ПВЕ и партия «Родина»), раскритиковал позицию министра казначейства и финансов Нуреддина Небати в отношении письма из США. В прямом эфире Национального телеканала Догу Перинчек заявил о разделении ПСР. «На какой стороне останется Эрдоган? — спросил он и добавил. — ПСР разделится. Я открыто об этом заявляю. ПСР разделится из-за этой политики. В ПСР больше нет единства между атлантистами и патриотами. Мы вступили в очень критический год. Этот год для Турции решающий и судьбоносный».

Догу Перинчек Личная страница в социальной сети Doğu Perinçek

США: «Суверенитет Греции над островами неоспорим»

Как сообщает Gazete Duvar, на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море и угрожал «однажды ночью внезапно прийти». Госдепартамент США сделал заявление относительно высказываний Эрдогана, призвав стороны воздерживаться от агрессивной риторики и действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности. «Суверенитет Греции над этими островами неоспорим. В период конфликта между Россией и европейским государством особенно неуместны заявления, которые могут усилить напряженность между союзниками по НАТО», — говорится в письменном заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Приглашать или не приглашать, вот в чем вопрос

Согласно сообщению газеты Sözcü со ссылкой на высокопоставленного чиновника Европейского союза, первое заседание Европейского политического сообщества, идею создания которого выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон, состоится 6 октября в Праге перед неформальным саммитом ЕС, запланированным на 6–7 октября. В ЕС, который, как было объявлено, пригласит на заседание Европейского политического сообщества 17 стран, включая Турцию, разгорелись дебаты относительно Анкары. Сообщается, что предложение пригласить Эрдогана, который предпринимает попытки выступить в роли медиатора между Россией и б. УССР, вызвало возражения, а некоторые дипломаты поставили под сомнение приверженность Турции европейским демократическим ценностям. Помимо 27 членов ЕС, на встречу будут приглашены главы Турции, Сербии, Черногории, Албании, Северной Македонии, Косово и Боснии и Герцеговины, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии, Великобритании, Исландии, б. УССР, Грузии, Молдавии, Армении и Азербайджана.

Растет количество отмен фестивалей

Как пишет газета BirGün, во многих городах Турции продолжается отмена фестивалей. Сначала был отменен рок-фестиваль Zeytinli, теперь фестиваль Muğla Çağdaş Fest и карнавал İmera x Niks. Карнавал Imera x Niks, который должен был проходить в стамбульском Килиосе 9–11 сентября, отменен компанией-организатором из-за «неопределенности». Согласно заявлению компании, мероприятие сорвано по причине отсутствия официального ответа от властей. «В последнее время в нашей стране отменяются десятки мероприятий буквально за несколько часов до их начала. Руководство нашей компании, предвидев эту ситуацию, приняло решение подать заявку раньше, чем обычно, чтобы иметь возможность подготовиться к возможной отмене, предоставило все необходимые документы и подало заявку на получение разрешения. Однако, несмотря на то, что до даты проведения мероприятия остались считаные дни, письменного или официального ответа от компетентных органов так и не поступило», — говорится в заявлении компании.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Глава правящей Партии справедливости и развития и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может провести переговоры с президентом США Джо Байденом по вопросу истребителей F-16. «Пусть США не заставляют нас искать другие пути. Они не единственные в мире, кто продает самолеты», — сказал Эрдоган.

В отношениях между Турцией и Боснией начинается новая эра. Теперь путешествовать между двумя странами можно без виз и по удостоверению личности.

Неправительственная Группа исследования инфляции и государственный Турецкий институт статистики обнародовали данные по инфляции за август. По данным Группы исследования инфляции, за месяц уровень инфляции вырос на 5,86%, а в годовом исчислении — на 181,37%. По данным Турецкого института статистики, за август уровень инфляции вырос на 1,46%, а за год — на 80,21%.

Сообщается, что юристы Народно-освободительной партии в третий раз обратились в ректорат Мармаринского университета по поводу диплома Реджепа Тайипа Эрдогана. Вот уже восемь лет они не могут добиться того, чтобы показали диплом Эрдогана.

Израильско-турецкие отношения, которые зашли в тупик после ситуации с «Мави Мармара» в 2010 году и перепалки на тот момент премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Израиля Шимоном Пересом в Давосе, вошедшие в историю как «Одна минута», вновь вышли на высокий уровень. Сообщается, что турецкий военный корабль впервые зашел в порт, контролируемый Израилем.

«Друзья, «Титаник» (Партия справедливости и развития) тонет. Президент пожертвует всеми вами, одним за другим», — предупредил бывших однопартийцев председатель партии «Будущее» Ахмет Давутоглу.

В прошлом году по сравнению с 2020 годом количество музеев в Турции увеличилось на 5,1% и достигло 519 единиц. 210 из них находятся в ведении министерства культуры и туризма, а 309 — частных музеев.

Один из главарей ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) Башар Хаттаб Газаль Аль Сумайдай, также известный как Абу Зайд, задержан сотрудниками управления безопасности Турции.

Министерство юстиции Финляндии отклонило запрос Турции о пересмотре решения суда об экстрадиции шести турок.