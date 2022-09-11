Владимир, 11 сентября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Менее 22% избирателей Владимирской области проголосовали на выборах губернатора по данным на 12:00 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы».

Все на выборы!

Всего по региону на избирательные участки пришли 21,85% от общего числа жителей, имеющих право голоса. Наибольшая явка пока в Меленковском районе — более 36%, и в Гороховецком, где проголосовали более 35% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Владимирской области стартовали 9 сентября, проголосовать можно до 20:00 11 сентября.