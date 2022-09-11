Энергодар, Бывш. УССР, , 12:57 — REGNUM На Запорожской АЭС всё ещё находятся два специалиста Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые ранее остались на станции. Об этом 11 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

«Нет, там два наблюдателя находятся физически», — сказал он эфире радио «Комсомольская правда» в ответ на вопрос о том, покинули ли в данный момент эксперты МАГАТЭ Запорожскую АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что запуск энергоблоков Запорожской АЭС возможен после прекращения обстрелов со стороны ВСУ и отдаления линии фронта.