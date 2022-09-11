Кызыл, 11 сентября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Туве по состоянию на утро 11 сентября на землях лесного фонда зарегистрировано 23 пожара на общей площади более 2,6 тыс. га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

Служба ГО и ЧС Тувы Лесные пожары в Туве

Из них локализовано три лесных пожара на площади 25 га. Кроме того, за прошедшие сутки ликвидировано очага общей площадью 62,5 га.

Напомним, на территории республики действует режим ЧС. Координирует противопожарные работы замначальника Департамента лесного хозяйства по СФО Юрий Иванько.