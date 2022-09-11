Донецк, , 12:54 — REGNUM ВСУ за час выпустили по Донецку 16 снарядов. Об этом 11 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны стороны ВФУ по направлению: 10.43 — н.п. Нетайлово — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм. 10.58 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский, Петровский р-ны): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм. 11.17 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм. 11.30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский, Петровский р-ны): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм, — отмечается в сообщении.

Также зафиксированы обстрелы поселка Зайцево под Горловкой.

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