Энергодар, Украина, 11 сентября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Запуск энергоблоков Запорожской АЭС возможен после прекращения обстрелов со стороны ВСУ и отдаления линии фронта. Об этом 11 сентября заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

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«Решение о возобновлении работы энергоблоков АЭС может быть принято после прекращения обстрелов со стороны боевиков ВСУ и отодвигания линии фронта. Тогда возможен ремонт поврежденных ЛЭП и возобновление полноценной работы АЭС, — отметил он.

Ранее власти области сообщили об остановке последнего — шестого — работающего энергоблока АЭС.