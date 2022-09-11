Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM 11 сентября в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» футбольный клуб «Урал» в матче девятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с московским «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Вратарь ФК «Торпедо» Егор Бабурин Ловит мяч Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Кирилл Большаков и Рашим Абусуев.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Никита Алексеев, Илья Быковский, Эммерсон, Лео Гогличидзе, Юрий Газинский, Мингиян Бевеев, Вячеслав Подберезкин, Даниэль Мишкич, Александр Юшин, Эрик Бикфалви, Рамазан Гаджимуратов.

«Торпедо»: Егор Бабурин, Илья Кутепов, Равиль Нетфуллин, Игорь Смольников, Давид Караев, Ходжимат Эркинов, Артем Самсонов, Дамьен Ле Таллек, Михаил Каймаков, Иван Енин, Мухаммад Султонов.