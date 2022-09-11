Лондон, , 12:44 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» продолжает проявлять интерес к полузащитнику московской команды «Динамо» Арсену Захаряну. Об этом 11 сентября сообщает журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в одной из соцсетей.

««Челси» по-прежнему заинтересован в Арсене Захаряне как потенциальной цели в настоящем и будущем и в ближайшие месяцы будет следить за российским талантом», — отметил он в своём сообщении.

Также уточняется, что лондонский клуб пока не достиг полной договоренности с «Динамо» о переходе 19-летнего футболиста и добавляет, что при этом игрок уже согласовал с «Челси» условия личного контракта.

Отметим, в нынешнем сезоне Арсен Захарян сыграл в составе «Динамо» в восьми матчах Российской премьер-лиге (РПЛ), отличившись в них одним забитым мячом и двумя голевыми пасами.