Вашингтон, 11 сентября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Запущенная в 11 сентября ракета Falcon 9 вывела на орбиту самый тяжёлый коммерческий спутник связи, сообщает портал Space.com.

Spacex.com Ракета Falcon 9

Американская компания SpaceX провела очередной запуск ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал 11 сентября в 04:20 мск. В состав полезной нагрузки вошёл спутник BlueWalker 3 компании AST SpaceMobile и 34 аппарата группировки Starlink.

Эта миссия стала рекордной для ракет Faclon 9 по весу выводимого на орбиту спутника — аппарат BlueWalker 3 весит 1500 кг. Также в SpaceX установили рекорд по числу использования первой ступени частично многоразовой ракеты-носителя. Ранее эта ступень уже применялась в 13 запусках, после прошедшего старта она успешно совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

«Одна из наших самых сложных миссий», — прокомментировал запуск генеральный директор SpaceX Илон Маск.

В 2022 году SpaceX провела 41 запуск ракет-носителей Falcon 9, что стало рекордным показателем для компании. Большинство стартов пришлось на запуски спутников интернет-группировки Starlink.