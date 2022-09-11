11 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что на Запорожской атомной электростанции был остановлен шестой (последний работающий) энергоблок.

Мирослава Романенко, , 13:27 — REGNUM На Запорожской атомной электростанции остановлен шестой (последний работающий) энергоблок.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, работа энергоблоков Запорожской атомной электростанции была остановлена в связи с необходимостью из-за обстрелов ВСУ всё время менять режим работы энергоблоков, что для них «крайне вредно».

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Новость об остановке последнего работающего энергоблока Запорожской атомной электростанции обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что без электроэнергии, которая вырабатывалась на Запорожской атомной электростанции, на территории бывш. УССР зимой могут столкнуться с проблемой нехватки электроэнергии. Иные считают, что прекращение работы электростанции может снизить риски катастрофы из-за обстрелов ВСУ.

«Сразу после первого обстрела надо было останавливать. Люди на нервах сколько жили! На наши территории энергии хватит, а Зеленский торговать не будет ею», — написала Ираида.

«Ну и правильно! От греха подальше!» — пишет Татьяна А.

«Чего клоун [Зеленский] добивался, то и получил. [Никакого] ему электричества на продажу в ЕС », — отметил Халим.

«Поспокойнее людям станет, причем с обеих сторон…» — считает Вера З.

Запорожская АЭС (ЗАЭС) © ИА REGNUM

«Видимо, не было другого выхода. Добили бы до катастрофы», — предположила Елена О.

«Надо глушить «моторы», пока эта АЭС всем на голову не выпала в виде осадков…» — добавил Алексей.

«[Представители киевского режима] таки добились [того], к чему стремились, — остались без электричества от ЗАЭС. Ближе к зиме начнут кричать: «Агрессор устроил гуманитарную катастрофу»…» — пишет Evgenis.

«Дальше начнутся постоянные сбои по электричеству на [территории б. УССР], особенно зимой при больших нагрузках. Прошлой зимой в [бывш. УССР] из Белоруссии поставляли электроэнергию и частично из России, когда все станции работали и всё равно недостаточно было своей», — отметил No Name.

«Пока ничего страшного на [территории бывш. УССР] не будет. Всё самое интересное будет с середины октября с началом отопительного сезона. [Бывш. УССР] каждый год покупала электричество в России и Белоруссии в течение отопительного сезона», — подытожил Павел.

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Напомним, ранее из-за повреждения ЛЭП вследствие нанесения ударов со стороны террористов киевского режима была приостановлена работа пятого энергоблока атомной электростанции.