Херсон, 11 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация на херсонском направлении стабильная, киевские боевики несут и терпят «глобальные потери и поражения». Об этом 11 сентября рассказал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении, которое размещено в его телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Город Херсон находится в полной безопасности. <…> На сегодняшний день на херсонском направлении все стабильно, все благоприятно. Более того, скажу так: нацисты терпят глобальные потери и поражения», — сказал он.

Также Стремоусов отметил, что сообщения о том, что населённый пункт Высокополье якобы был занят ВСУ, не соответствуют действительности, так как подразделений Вооружённых сил РФ в нём не было и он рассматривался ими только в качестве буферной зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во время выполнения боевой задачи экипаж ударного вертолета Ми-35 майора Сергея Бондарчука и старшего лейтенанта Максима Игольникова сорвал попытку киевских боевиков скрытно навести переправу через реку Оскол около населённого пункта Сеньково в Купянском районе Харьковской области.