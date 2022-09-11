Воронеж, 11 сентября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Воронежскую область поездом доставят 500 вынужденных переселенцев из Харьковской области, сообщил 11 сентября в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев

«И з Белгородской области сегодня вечером в Воронежскую область прибудет поезд с 500 жителями Харьковской области. По моему поручению к их размещению уже готовы 13 пунктов временного размещения — как на территории Воронежа, так и в районах области», — написал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор, а также мэр Воронежа Вадим Кстенин, высказали готовность региона и города принять вынужденных переселенцев из Харьковской области.