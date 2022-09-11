Владимир, 11 сентября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Более 45% жителей Тамбовской области уже приняли участие в выборах губернатора, данные на 10:00 11 сентября опубликованы в системе ГАС «Выборы».

Все на выборы!

Всего на избирательные участки с учётом предыдущих двух дней голосования пришли 45,79% избирателей. При этом в ряде территорий число проголосовавших превысило 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 11 сентября жители Тамбовской области выбирают губернатора. Избирательные участки открыты до 20:00 11 сентября.